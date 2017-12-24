/ Почтальон из Миасса инсценировала ограбление, чтобы присвоить 140 тысяч «пенсионных» рублей

Сотрудники полиции уличили женщину по лжи.

На минувшей неделе, 20 декабря, в Миассе произошло нападение на сотрудницу почты. Сообщалось, что в Северной части города двое неизвестных отобрали у женщины 140 тысяч рублей, которые предназначались для пенсий. Однако в ходе расследования выяснилось, что почтальон все придумала.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

УФПС Челябинской области оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех деталей произошедшего. Обращаем внимание, что инцидент не отразился на клиентах — все социальные выплаты и корреспонденция были доставлены в срок. — отметила Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области — филиал ФГУП «Почта России» Светлана Замятина.

Отметим, что большая часть денежных средств изъята сотрудниками полиции.

