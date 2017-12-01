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/ Разработчика из Челябинска признали одним из лучших социальных бизнесменов среди молодежи

Разработчика из Челябинска признали одним из лучших социальных бизнесменов среди молодежи

Он создал приложение, облегчающее жизнь людям с сахарным диабетом.
сегодня в 20:00
  |  Общество

Челябинский разработчик мобильных приложений стал призером всероссйиского конкурса «Молодой предприниматель России 2017». Иван Волков, только в этом году закончивший ЮУрГУ, представил жюри приложение DiaMeter. Оно разработано специально для людей с сахарным диабетом. Приложение покорило судей регионального этапа. Ивана и его команду признали победителями. Поэтому разработчик представлял не только свой продукт, но и всю Челябинскую область на федеральном уровне.

По нашей номинации основными критериями были актуальность решаемой проблемы, качество предложенного решения и перспективы на развитие проекта. Наше приложение для контроля диабета DiaMeter стало социальным бизнесом года среди проектов со всей России! Это большое достижение является для нас большим стимулом к движению вперед, так как мы действительно помогаем лучше и проще следить за диабетом, и мы будем стремиться делать этот процесс еще легче, эффективнее и интереснее. — прокомментировал сайту «Первый областной» Иван Волков.

В номинации «Социальный бизнес года» участвовали 50 проектов, среди которых жюри выделило челябинский бизнес.

Конкурс проходит с 2010 года. За время его проведения Федеральное агентство по делам молодежи смогло поддержать тысячи молодых предпринимателей со всей России.

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