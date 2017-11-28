/ Проект города на Марсе разработали американские инженеры и архитекторы

В каждом инопланетном доме смогут жить до 50 человек.

Покорение Марса может быть ближе, чем предполагают жители Земли. Специалисты Массачусетского технологического института разработали проект целого города на Красной планете. На ее поверхности предлагают разместить куполообразные дома. Каждый вместит до 50 человек. Между собой дома хотят соединить системой подземных тоннелей.

Купол проектируют из материалов, которые будут надежно защищать людей от жесткой радиации, падения небольших метеоритов и перепадов температур. Инженеры и архитекторы института, предложив вариант «марсианского дома», стали победителями конкурсе Mars City Design 2017 года. — рассказывает «Российская газета».

Напомним, что первый космический корабль на Марс хотят запустить через два года. Покорять планету будут представители Китая. Они доставят на Землю образцы марсианского грунта. Возвращение корабля прогнозируют в 2030 году.