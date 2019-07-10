Разработчики из Новосибирска первыми в мире решили проблему беспроводной связи для сложных угольных шахт

На выставке-форуме «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» специалисты представят и другие передовые решения.

Первая в мире система, использующая современные беспроводные каналы связи в условиях угольной шахты (подземный Wi-Fi ), была разработана сибиряками и внедрена в 2010 году на Кузбассе. По словам директора по развитию НПФ «Гранч» Алексея Орла, речь идет о целом ряде шахт, принадлежащих крупнейшей российской компании-добытчику СУЭК.

«СУЭК ставит конкретные задачи, основанные на огромном практическом опыте, а мы, как разработчики, производители оборудования, уже стараемся их реализовать. Такое партнёрство позволяет получать самые лучшие варианты „на выходе“», — комментирует Алексей Орел.

Научно-производственная фирма «Гранч» представит на выставке «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» комплекс «Умная шахта» и другие новые разработки, актуальные для горнодобывающей промышленности и служб, обеспечивающих безопасность опасных производственных объектов и МЧС.

Крупнейшее интеграционное отраслевое событие года в России, II ежегодная международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей отрасли, горно-металлургического комплекса и генерирующей отрасли «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 25 по 27 сентября 2019 года.

«ММГ’19» — это уникальная и эффективная бизнес-площадка , где будут приняты решения и подписаны контракты, определяющие новый этап развития горнодобывающей промышленности, металлургии и генерации в рамках стратегии «Индустрия 4.0».





Основные темы выставки-форума — приоритетные национальные проекты «Экология» и «Цифровая экономика», которые будут отражены в экспозиции выставки, и сейчас являются определяющими в формировании деловой программы форума.

Выставка проходит при поддержке Правительства РФ, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» проведет расширенное заседание Экспертно-консультационного совета по экологии и сохранению природного наследия. Председатель совета — губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Участников выставки-форума ожидают: экспозиция, демонстрация техники, конференции, мастер-классы , воркшопы, круглые столы, с участием представителей федеральных и региональных властей, первых лиц компаний-лидеров , международных инвесторов, финансовых институтов.

Будут презентованы новейшие научные и внедренные разработки известных международных и российских профильных институтов, в том числе научных институты СО РАН.

Благодаря специальному плану приглашения целевых посетителей, площадка «ММГ’19» аккумулирует в интересах экспонентов первоклассную аудиторию заинтересованных профессионалов. В числе посетителей выставки — директора и владельцы, генеральные менеджеры, технические директора, менеджеры по закупкам, безопасности и производству, главные инженеры, геологи, аналитики добывающей промышленности и энергетики. Ожидается, что выставку-форум посетят около 5 тысяч человек.

выставке-форуме

В этом году впримут участие российские и зарубежные компании, в том числе из Казахстана, Германии, Китая, Узбекистана и целого ряда других.+7 (383) 304-82-58OOO «Центр Экспо»МВК «Новосибирск Экспоцентр», г. Новосибирск, ул. Станционная, 104