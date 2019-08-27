«Размещали на полях помет»: птицефабрику под Челябинском могут закрыть из-за вони

Об этом сообщили в Минэкологии области.

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Министерство экологии Челябинской области, прокуратура и Роспотребнадзор установили причину запаха фекалий в Челябинске. Горожане массово жаловались на него 16 августа. Вероятными виновниками смрада названы птицефабрика «Равис» и очистные сооружения в Кременкуле.

«Установив скорость и направление ветра, удалось определить предполагаемых виновников, которыми являлись одна из птицефабрик и очистные сооружения в Сосновском районе. В частности птицефабрика размещала на полях отходы в виде помета птиц, явившиеся одним из основных источников запаха, на который жаловались жители. В ходе проверки удалось установить, что предприятие под видом произведенного удобрения размещало куриный помет на полях. Данная технология по производству „удобрения“ не прошла государственную экспертизу, а это значит, ее безопасность для жителей и окружающей среды не подтверждена», — сообщил «Первому областному» начальник управления экологического просвещения Минэкологии Виталий Безруков.

Министерство будет настаивать на самом строгом наказании для предприятия: приостановке работы. Закрыть производство намерены, пока компания не изменит технологию или не докажет ее безопасность для окружающей среды и жителей.

Очистные же, как рассказали в ведомстве, не были поставлены на государственный учёт по негативному воздействию на окружающую среду. Также нет деклараций о выбросах сооружений. Это может грозить штрафом от 50 до 180 тысяч рублей.