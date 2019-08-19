Очистные или птицефабрика: в минэко продолжают искать источник вони в Челябинске

Жители города уже несколько дней жалуются на неприятный запах.

С пятницы, 16 августа, жители Челябинска обращаются в министерство экологии с просьбой устранить неприятный запах в воздухе. В ведомстве рассказали, что в областном центре в этот период обнаружили превышение фиксации сероводорода, что явно указывает на нарушение работы очистных сооружений и птицефабрик.

«В субботу передвижные лаборатории перестали фиксировать превышения. В пятницу были собраны представители всех промышленных предприятий, которым еще раз проговорили о мерах снижения воздействия на атмосферу в период НМУ. Источником запаха в городе, скорее всего, являются очистные сооружения, расположенные в Сосновском районе, а также одна из птицефабрик, которая выгружала помет на поля, что недопустимо. Данные лаборатории подтверждают эту версию, поскольку в воздухе были зафиксированы превышения выбросов по аммиаку и сероводороду», — рассказал Виталий Безруков.

Теперь, в связи с возникшей ситуацией, Росприроднадзор и прокуратура начали проверку птицефабрики, а министерство экологии — очистных сооружений.