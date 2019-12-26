Раскрыли причину неприятного запаха в воздухе в ряде городов Челябинской области

Сигналы поступали из Копейска и Коркино.

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Сегодня, 26 декабря, в Челябинске и отдельных городах региона был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Погода благоприятно влияет на то, что в приземных слоях атмосферы скапливаются вредные вещества.

Также жители Коркино, Копейска и некоторых районов Челябинска пожаловались на едкий запах, который рассеялся по воздуху.

Специалисты Минэкологии, совместно с экологическим активистом Дмитрием Закарлюкиным с помощью общественной сигнальной системы мониторинга атмосферного воздуха установили источник неприятного запаха. Им оказался свежий куриный помет, предположительно размещенный Бектышской птицефабрикой.

«Утром с общественной системы мониторинга поступил сигнал о возможном загрязнении воздуха. На место была направлена передвижная лаборатория министерства экологии и зафиксировала превышение в 2.2 ПДК по сероводороду при слабом южном ветре. Также в воздухе сильно ощущался запах сероводорода. При осмотре прилегающей территории был выявлен его источник - свежий куриный помет», — сообщили в министерстве экологии.

Отмечается, что на данный момент специалисты проводят проверку по этому вопросу.

Режим «черного неба» в регионе продлится до 19:00 27 декабря.