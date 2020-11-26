Алексей Текслер вручил медали многодетным мамам из Челябинской области

Торжественная церемония состоялась в канун Дня матери.

В канун Дня матери губернатор Алексей Текслер пригласил в свою резиденцию многодетных матерей. Пять женщин получили медали за добросовестное воспитание детей и вклад в укрепление семейных традиций, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Знак отличия «Материнская слава» III степени получили пять южноуралочек: Ирина Веденёва, Виктория Шумилова, Светлана Канавец, Вероника Коковина и Наталья Харченко.

«На ваших плечах лежит воспитание будущих поколений, вы храните семейные традиции и нравственные основы нашего общества. Любовь и забота матерей делает нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, верить в себя, идти вперед. Пусть ваши дети и внуки тоже добиваются больших успехов. Мы гордимся вами», — обратился к виновницам торжества Алексей Текслер.

Знак отличия «Материнская слава» является региональной наградой. Им награждаются многодетные матери, ведущие здоровый образ жизни и достойно воспитывающие детей. При этом дети должны иметь успехи в учёбе, работе, спорте, искусстве или творчестве.

Знаком отличия «Материнская слава» III степени награждаются многодетные матери, имеющие пять или шесть детей.