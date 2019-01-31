Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.1 -0.24 75.57 -0.31
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 11:40
Рост пособий и недоступные сайты. Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Рассказываем, какие решения федерального правительства вступили в силу.
/ Размер детских пособий в регионе вырос

Размер детских пособий в регионе вырос

В феврале будут проиндексированы федеральные пособия.
сегодня в 20:08
  |  Общество

В Челябинской области на 4,2% проиндексированы областные государственные пособия и выплаты гражданам, имеющим детей. Федеральные пособия будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%.

С учетом повышения размер пособия на ребенка составил 298 руб., пособие на детей-инвалидов, детей одиноких матерей — 596 руб., пособие на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву — 447 руб. — отмечает пресс-служба Министерства социальных отношений Челябинской области.

Изменился и размер материнского капитала в Челябинской области, теперь он составляет 61 455 рублей.

Все изменения выплат и пособий можно посмотреть на сайте Министерства социальных отношений Челябинской области.

Общество
Дмитрий Медведев подписал указ о выплатах пособий пострадавшим в Магнитогорске
06.01.2019
Дмитрий Медведев подписал указ о выплатах пособий пострадавшим в Магнитогорске
Общество
Увеличение пенсионного возраста, повышение пенсий и пособий. Что ждет россиян в 2019 году?
29.12.2018
Увеличение пенсионного возраста, повышение пенсий и пособий. Что ждет россиян в 2019 году?
Общество
Пособие к школе получат 34 тысячи учащихся из малообеспеченных семей
17.07.2018
Пособие к школе получат 34 тысячи учащихся из малообеспеченных семей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Левый поворот запретят на четырех перекрестках Челябинска
сегодня в 17:14
Левый поворот запретят на четырех перекрестках Челябинска
Общество
Девушке-инвалиду проведут уникальную операцию в больнице Челябинска
сегодня в 16:57
Девушке-инвалиду проведут уникальную операцию в больнице Челябинска
Общество
Первый заболевший корью в новом году зарегистрирован в Челябинске
сегодня в 15:23
Первый заболевший корью в новом году зарегистрирован в Челябинске
Общество
Детскую поликлинику, в которой нет очередей, посетил Владимир Елистратов
сегодня в 15:12
Детскую поликлинику, в которой нет очередей, посетил Владимир Елистратов
Общество
Банк простит кредит пострадавшей от взрыва газа в Магнитогорске семье
сегодня в 14:30
Банк простит кредит пострадавшей от взрыва газа в Магнитогорске семье
Общество
Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости
сегодня в 14:18
Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости
Общество
Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей
сегодня в 13:51
Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей
Общество
Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка
сегодня в 12:33
Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6