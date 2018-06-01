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/ Депутат Госдумы остановил «разграбление» озера Сугояк

Депутат Госдумы остановил «разграбление» озера Сугояк

Памятник природы подвергся атаке промышленных рыболовов.
сегодня в 12:44
  |  Общество

Жители Красноармейского района обеспокоены ситуацией на знаменитом озере. Сугомак стал источником рыбы для промышленных компаний. Для этого они разместили километры сетей по периметру водоема. Бороться самостоятельно с ними жители не решились, поэтому обратились за поддержкой к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

После вылова промышленники обязаны зарыблять озеро молодью, однако вылов был — а вот зарыбления, запуска рыбы не было уже в течение трех лет. Тогда обращение к депутату Владимиру Бурматову помогло нам остановить опустошение Сугояка. Но в мае 2018 года все безобразие началось снова, причем рыбу сетями вылавливают в период нереста — когда запрещено ее ловить даже на удочку! Иначе как разграблением природы это не назвать! — рассказал сайту «Первый областной» глава поселка Лазурный Виталий Кашицин.

В течение дня после этого сети и катера исчезли, а их собственника сейчас проверяют природоохранные ведомства. Парламентарий заверил жителей Красноармейского района в том, что возьмет ситуацию на личный контроль, а при необходимости — подключит к разбирательствам профильные ведомства.

Напомним, в 2016 году с аналогичными проблемами столкнулись жители Снежинска. Горожане требовали обратить внимание на бесконтрольный вылов рыбы, грозивший обернуться нарушением экологического баланса водоема. Остановить «разграбление» водоёма удалось после распоряжения губернатора Челябинской области.

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