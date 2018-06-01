/ Депутат Госдумы остановил «разграбление» озера Сугояк

Памятник природы подвергся атаке промышленных рыболовов.

Жители Красноармейского района обеспокоены ситуацией на знаменитом озере. Сугомак стал источником рыбы для промышленных компаний. Для этого они разместили километры сетей по периметру водоема. Бороться самостоятельно с ними жители не решились, поэтому обратились за поддержкой к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

После вылова промышленники обязаны зарыблять озеро молодью, однако вылов был — а вот зарыбления, запуска рыбы не было уже в течение трех лет. Тогда обращение к депутату Владимиру Бурматову помогло нам остановить опустошение Сугояка. Но в мае 2018 года все безобразие началось снова, причем рыбу сетями вылавливают в период нереста — когда запрещено ее ловить даже на удочку! Иначе как разграблением природы это не назвать! — рассказал сайту «Первый областной» глава поселка Лазурный Виталий Кашицин.

В течение дня после этого сети и катера исчезли, а их собственника сейчас проверяют природоохранные ведомства. Парламентарий заверил жителей Красноармейского района в том, что возьмет ситуацию на личный контроль, а при необходимости — подключит к разбирательствам профильные ведомства.

Напомним, в 2016 году с аналогичными проблемами столкнулись жители Снежинска. Горожане требовали обратить внимание на бесконтрольный вылов рыбы, грозивший обернуться нарушением экологического баланса водоема. Остановить «разграбление» водоёма удалось после распоряжения губернатора Челябинской области.