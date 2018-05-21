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Эксперты назвали свою версию причины экстренной посадки турецкого самолета

Разгерметизацию салона поставили под сомнение из-за дыма в салоне.
сегодня в 15:12
  |  Общество

На борту лайнера, совершавшего рейс из Антальи в Челябинск, было трудно дышать. Об этом рассказали пассажиры самолета. Они отметили, что салон был задымлен, а кислородные маски вывалились не все. Работали они плохо. Пассажиры услышали информацию о проблеме с двигателем, но понять, что произошло на самом деле, было трудно: весь экипаж плохо говорил по-английски, не говорил по-русски и представлял турецкую сторону.

В салоне пахло жженым пластиком. Самолет шатало. Было страшно. Персонала русскоязычного не было. Стюарды были турками, говорили на ломанном английском. Когда все началось, они сами запаниковали. Люди просили помочь — персонал пробегал мимо. Хватали себе кислородные баллоны и убегали. — рассказал сайту «Первый областной» пассажир Айдар Насыров.

Официальная причина экстренного приземления самолета на полпути — разгерметизация. Но эксперты уже нашли несколько признаков, указывающих на проблемы иного рода. Например, самостоятельно выпадение масок и задымление в кабине говорят, скорее, о сбое в системе кондиционирования.

Как известно, в пассажирской кабине воздух полностью меняется каждые 2 минуты. Система также поддерживает необходимое давление, ведь за бортом оно значительно ниже. С учетом задымления можно предположить, что было незначительное возгорание, замыкание. Может быть, дым проник в кабину и двигатели, ведь воздух забирается от двигателя в пассажирскую кабину, подогретый. Сработала аварийная система. Выпали маски. Плохо, что не все. Это серьезный момент, который заслуживает внимания. Будь разгерметизация, людям бы потребовались маски. Без них бы человек просто потерял сознание. Я уж не говорю о серьезном перепаде давления, который никто не почувствовал. — прокомментировал радио «Business FM Челябинск» редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Напомним, самолет, следовавший из Антальи в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда 20 мая. Причиной стала разгерметизация самолета. Из-за этого задержался вылет южноуральских туристов в Турцию. Борт из Антальи, у которого обнаружили техническую неисправность, должен был забрать этих пассажиров.

В Волгограде «скорая» увезла около 10 пассажиров из-за возникших проблем с сердцем. У детей шла кровь из носа. Южноуральские туристы также пожаловались на общее состояние. Их разместили в терминале волгоградского аэропорта, однако спать пришлось на полу.

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