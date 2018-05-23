/ Два новых фронтовых бомбардировщика отправили в Шагол

Су-34 произвели в Новосибирске.

Два новых фронтовых бомбардировщика Су-34 поставили Воздушно-космическим силам Министерства обороны Российской Федерации. Самолеты производства Новосибирского авиационного завода закупили по плану гособоронзаказа на 2018 год.

Самолеты приняты 195 военным представительством, нареканий к качеству произведенной продукции у военпредов нет. Всего в этом году на вооружение ВКС РФ поставлено четыре таких самолета. — сообщили в Минобороны России.

По предварительной информации, они поступили на вооружение авиаполка, который дислоцируется в Челябинской области. Ранее сообщалось, что всего в первом квартале 2018 года на Южный Урал поступят шесть новых бомбардировщиков.

Добавим, серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. Самолеты Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели малого размера. Кроме того, самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На бомбардировщике используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с многоканальным применением.