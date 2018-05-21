/ Аварийную посадку самолета с южноуральцами проверит прокуратура

У нескольких пассажиров возникли проблемы с сердцем.

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Самолет, следовавший из Антальи в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. В связи с этим свою проверку организовала Волгоградская транспортная прокуратура. После инцидента южноуральские туристы пожаловались на ухудшение состояния здоровья, у некоторых начались проблемы с сердцем, у детей шла кровь из носа.

Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки воздушного судна Airbus 321, выполняющего рейс № 877 авиакомпании «OnurAir» сообщением Анталия — Челябинск. — сообщает Южная транспортная прокуратура.

Напомним, самолет вынужденно сел аэропорту Волгограда 20 мая года в 22 часа 50 минут. На борту находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа. По официальным данным, ЧП случилось из-за разгерметизации. При этом, по данным экспертов, ряд признаков указывают на сбои в системе кондиционирования.