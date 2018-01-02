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/ Южноуральцы, гуляющие в мороз в летней одежде, шокировали Челябинскую область

Южноуральцы, гуляющие в мороз в летней одежде, шокировали Челябинскую область

В регионе видели уже 4 человек, одетых не по погоде.
сегодня в 13:20
  |  Общество
В конце декабря и начале января Челябинск удивили морозоустойчивые горожане, невозмутимо гуляющие по городу. Сначала на улицах заметили мужчину в одних штанах и кроссовках. На нем не было ни кофты, ни куртки. В это время на улице было около минус 15 градусов. Фотографию выложили в группу «Типичный Челябинск». Следом горожане поделились фото женщины в розовом платье. Она в шлепках и с пакетом в руках шла по тротуару мимо заснеженного газона и немного подтаявшей проезжей части. 

Это нормально, я иногда так мусор выхожу выносить. — рассудили жители Челябинска. 

Затем морозоустойчивых людей заметили в других районах Челябинской области. Например, в Чебаркуле мужчина пришел в магазин в шортах и тапочках, зато в зимней куртке. В Агаповском районе встретили лыжника в шапке-ушанке, теплых варежках и нижнем белье. Очевидцы утверждают? что спортсмен часто шокирует отсутствием одежды.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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