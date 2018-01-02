/ Артемий Панарин не смог «по-нашему» встретить Новый год из-за предстоящего матча

Хоккеист поздравил болельщиков из России с праздником.

Хотел поздравить всех с Новым годом. Думаю, что сейчас те, кто отмечал по-нашему, не очень себя хорошо чувствуют. Мы с Серегой Бобровским вчера режим не нарушали, потому что завтра игра. Хотя, конечно, скрывать не буду. Хотелось поспать лицом в салате. Ничего, в следующий раз. Всех еще раз с Новым годом. Хотел пожелать, самое главное, счастья и здоровья всем, чтобы дома было все хорошо, никто не болел, чтобы были все счастливые и здоровые.

— обратился Артемий Панарин к болельщикам.

Хоккеисты, играющие в зарубежных клубах, не забыли поздравить россиян с Новым годом. Например, выступающий за «Коламбус» коркинец Артемий Панарин записал видеообращение и выложил в своем профиле в Инстаграм. Хоккеист пожелал всем счастья и здоровья, и посетовал на невозможность уснуть лицом в салате.Напомним, воспитанник «Трактора» Артемий Панарин сейчас выступает за американский «Коламбус». Он играет на позиции крайнего левого нападающего. Сергей Бобровский — вратарь клуба. Он является воспитанником «Металлурга», но новокузнецкого.