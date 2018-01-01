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/ Актер и шоумен Станислав Ярушин загадал под Новый год Кубок Гагарина для «Трактора»

Актер и шоумен Станислав Ярушин загадал под Новый год Кубок Гагарина для «Трактора»

Известный уроженец Челябинска — один из самых преданных болельщиков «черно-белых».
сегодня в 12:59
  |  Хоккей

В новогоднюю ночь на каждом телеканале шло праздничное представление с участием звезд. Знаменитый уроженец Челябинска Станислав Ярушин, актер и шоумен, был одним из конкурсантов «Comedy Club Караоке Star». Выиграть комедийно-музыкальное соревнование ему в составе команды «Универ» не удалось, и Ярушин, как преданный болельщик «черно-белых», выразил надежду, что «Трактору» в его турнире повезет больше. 

Я бы хотел сказать с этой сцены как любитель хоккея и как человек из Челябинска, что моя мечта такая: я хочу, чтобы «Трактор», хоккейный клуб, наконец-то взял Кубок Гагарина. С праздником! — обратился к телезрителям и находящимся в зале Станислав Ярушин. 

Напомним, Станислав Ярушин является давним болельщиком «Трактора». Актер живет и работает в Москве, но иногда приезжает на свою малую родину, чтобы в том числе посетить матчи «черно-белых».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Сергей Хомяков
19:51, 01.01.2018
Кубок Гагарина Челябинску не светит. Денег таких нет и не будет. А помечтать не вредно. Особенно под Новый год. А если еще под шампанское? ...Ммм.

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