Актер и шоумен Станислав Ярушин загадал под Новый год Кубок Гагарина для «Трактора»

Известный уроженец Челябинска — один из самых преданных болельщиков «черно-белых».



В новогоднюю ночь на каждом телеканале шло праздничное представление с участием звезд. Знаменитый уроженец Челябинска Станислав Ярушин, актер и шоумен, был одним из конкурсантов «Comedy Club Караоке Star». Выиграть комедийно-музыкальное соревнование ему в составе команды «Универ» не удалось, и Ярушин, как преданный болельщик «черно-белых», выразил надежду, что «Трактору» в его турнире повезет больше.



Я бы хотел сказать с этой сцены как любитель хоккея и как человек из Челябинска, что моя мечта такая: я хочу, чтобы «Трактор», хоккейный клуб, наконец-то взял Кубок Гагарина. С праздником! — обратился к телезрителям и находящимся в зале Станислав Ярушин.



Напомним, Станислав Ярушин является давним болельщиком «Трактора». Актер живет и работает в Москве, но иногда приезжает на свою малую родину, чтобы в том числе посетить матчи «черно-белых».



