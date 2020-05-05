Раздел о детских палаточных лагерях появился в «Правилах противопожарного режима РФ»

Изменения в Правила вступают в силу уже сегодня.

Послушать 00:00

Правительство Российской Федерации внесло изменения в «Правила противопожарного режима Российской Федерации». В частности, в Правилах появился раздел, посвящённый палаточным лагерям, где подробно рассказывается о том, как должны размещать детей и что запрещено делать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Одна группа палаток может вмещать не более 45 человек, расстояние между группами палаток — не менее 15 метров. В каждой такой группе должно быть не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А»,— рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в «детских» палатках запрещено пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и любую пиротехнику, а также прокладывать электрокабели как в палатках, так и над ними и по внешней поверхности.

«В палатках для проживания 10 и более детей должны быть автономные дымовые пожарные извещатели. В самом лагере должны быть громкоговорители или иная звукоусиливающая аппаратура для подачи звукового сигнала оповещения людей о пожаре»,— добавили в региональном ГУ МЧС России.

Изменения в Правила вступают в силу с сегодняшнего дня, 5 мая.