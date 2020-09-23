На Урале прошёл киберспортивный турнир «Битвы заводов»

В состязаниях приняли участие команды из Челябинской области.

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Финальные сражения «Битвы заводов» прошли на Урале. Именно так называется один из крупнейших киберспортивных турниров по игре World of Tanks. Соревнование было организовано «Ростелекомом» совместно с разработчиками игры — компанией Wargaming и Федерацией киберспорта России.



За звание победителя турнира в финале боролись 5 команд. Все они представляли промышленные предприятия: «Газпромнефть Цифровые Решения» из Екатеринбурга, «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ, Челябинская область), «Курганмашзавод» из Курганской области, «Запсибтрансгаз», управляющая компания «СибурТюменьГаз» из ХМАО, НПО «Искра» Пермского края. Сам турнир был начат в июле этого года, а набор команд проходил в 6 городах УрФО и Пермского края. За выход в полуфинал были готовы сражаться 165 сотрудников с 30 уральских заводов. Южный Урал в 1/2 представляли «Соединительные отводы трубопроводов», «Магнитогорский металлургический комбинат», «ММК-Метиз», «Челябинский цинковый завод», «Челябинский металлургический комбинат», «Мечел-Материалы», «Златмаш».

«Качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. В Челябинской области мы построили 13,5 тысяч километров оптических сетей, позволяющих нашим клиентам быть на связи через надежные высокоскоростные интернет-каналы. А для игроков „Ростелеком“ предлагает уникальный „Игровой“ тариф. Любители онлайн-сражений теперь могут наслаждаться высокой скоростью и низким пингом, а также получать дополнительные игровые бонусы от производителей игр»,— рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Отметим, что по итогу победу в соревнованиях одержали киберспортсмены из Екатеринбурга. Финал в этом году проходил онлайн, за ним на канале комментатора Артёма «IIomudop_MSK» Кузнецова наблюдало свыше 22 000 зрителей.