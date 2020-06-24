Райтеры в граффити увековечили память о победе

Работы с изображением героев войны появились по всей стране.

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Райтеры по всей России увековечили память героев Великой Отечественной войны в граффити. 20 патриотических муралов с изображением героев войны, мемориалов и персонажей фильмов о событиях 1941 — 1945 годов появилось в городах России.



Так, в Аскае Ростовской области райтеры изобразили Маршала Георгия Жукова. Его портрет стал самым большим в мире. Он занял 650 квадратных метров. В деревне Хорошево Тверской области на фасад дома нанесли изображение Ржевского мемориала Советскому солдату. Также патриотическое граффити появилось и в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Там художники нарисовали портрет участника Великой Отечественной войны Ивана Путилина. Примечательно то, что работа появилась именно на том доме, в котором проживает ветеран. В Сочи ко Дню Победы на стене одного из здании появился Маэстро — персонаж Леонида Быкова из фильма «В бой идут одни старики».

«Я считаю, что это правильная и важная акция, так как наше поколение, подрастающая молодежь и вся страна должны знать своих героев. Именно поэтому наша команда „Граффити Россия“ принимает активное участие в создании подобных проектов, чем отдает дань памяти тем, кто добыл для нас эту Победу! Мы помним! Мы гордимся!»— прокомментировал директор «Граффити Россия» Павел Щекелин.

Отметим, что все проекты были реализованы при поддержке Российского военно-исторического общества. Муралы появились не только на фасадах, но и на электроподстанциях и малых площадях по всей России. Их можно увидеть в Пскове, Липецке, Белгороде, Воронеже, Саратове, Челябинске и других городах.