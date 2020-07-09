Монеты к 75-летию Великой Победы появились в Челябинской области

Они легко могут попасть в руки любого россиянина.

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Центробанк к 75-летию Великой Победы подготовил серии памятных монет. Всего по стране выпущен тираж в 19 миллионов разных чеканок, по одному миллиону каждая.

К примеру, серия 25-рублевых монет называется «Оружие Великой Победы». На них изображена военная техника, среди которых самолеты, танки и огнестрельное оружие. На других монетах изображены танки Т-34 и ИС-2, которые в войну собирали на Челябинском тракторном заводе.

«В принципе, их можно встретить в свободном даже обращении, потому что они могут поступить в свободный оборот через кассы кредитных организаций, могут быть даже вам сданы на сдачу», — поделился эксперт Банка России Дмитрий Долгушев.

Хоть встретить такую монету есть шанс абсолютно у каждого россиянина, за ними уже начали охоту коллекционеры. Ведь заполучить в свой архив уникальную 25-рублевую монету хочет каждый из них, хотя выполнены монеты из недрагоценных металлов.