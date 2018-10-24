/ О способах профилактики рака рассказали врачи

Быстрое обращение к специалистам может предотвратить болезнь.

На круглом столе в издательском доме «Известия» прошло совещание врачей-онкологов, которые рассказали о способах предотвращения рака. Первоначальным фактором появление онкологии у человека является наследственность, сообщает газета « Известия ». Вторым условием является неправильный образ жизни.

Курение — это не только дым. Метаболиты идут через мочевыводящую систему, пищеварительный тракт и везде оставляют следы канцерогенеза. — рассказал «Известиям» Игорь Решетов, академик, директор клиники кластерной онкологии, заведующий кафедрой онкологии и реконструктивной хирургии лечебного факультета Первого МГМУ им. Сеченова.

Отказ от курения, а также гормональная заместительная терапия и профилактика гепатитов B, C и вирусов папилломы человека, поможет избежать заболевания. Кроме того, специалисты отмечают важность лечения полипов, лейкоплакии и эрозии. Врачи также обращают внимание, что необходимо следить за свои организмом и своевременно обращаться к медикам для получения качественной диагностики.