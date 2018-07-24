/ Президент рационально объяснил причины изменения пенсионного законодательства

Через десять лет в текущем режиме бюджет может лопнуть.

Вопрос изменения пенсионного законодательства затронул Владимир Путин во время общения с волонтерами ЧМ по футболу. Встреча состоялась на стадионе в Калининграде. Президент отметил важность темы: сегодня возможна государственная выплата каждому пенсионеру, но без изменений уже через 10 лет бюджет и резервные фонды лопнут.

Это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Человек планировал выйти на пенсию: или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы — а если это не состоится, то тогда, конечно, люди ничего хорошего не видят. Но мы ведь должны основываться не на эмоциях. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих: их количество будет сокращаться. — пояснил Владимир Путин.

Президент напомнил, что страна стремится к сокращению уровня бедности. А рост доходов, в том числе пенсионеров, возможен, только если изменить действующее законодательство. Когда Россия только начинала развиваться как самостоятельное государство, было решено задаться этим вопросов во втором десятилетии XX века. Сегодняшняя власть с этим заключением согласна.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста принят только в первом чтении. У депутатов есть месяц, чтобы ознакомиться со всеми поправками, которые были предложены, и выслушать мнение каждого.