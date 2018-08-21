Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.18 +0.3 76.72 +0.54
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР

Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР

В России хотят сохранить государственные пенсии.
сегодня в 11:56
  |  Общество

Повышение пенсионного возраста не приведет к уменьшению пенсий или отказу от государственных выплат. Об этом заявляют представители «Единой России». Напротив, лидирующая партия выступает за сохранение госпенсии и рост уровня жизни пенсионеров. Ведь изначально именно для этого затевались изменения пенсионного законодательства.

Это не вопрос для обсуждения, не вопрос для дискуссии. Это обязанность государства, которая гарантирована Конституцией Российской Федерации. А рост размеров пенсий должен стать одной из ключевых, магистральных, контрольных задач нашей партии. — цитирует РБК секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Что касается заявлений о дефиците пенсионной системы, его предложили восполнить за счет изъятых у коррупционеров денег. Все конфискованные финансы можно просто перечислить в пенсионный фонд, тем самым восполняя его.

Генсовет решил обратиться к председателю партии «Единая Россия», председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением о нормативном закреплении направления в доход бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации средств, вырученных от реализации имущества, конфискованного в соответствии со вступившими в законную силу приговорами суда по преступлениям коррупционной направленности, а также конфискованных денежных средств. — говорится в документе, опубликованном партией.

Кроме того, отменить пенсионные льготы для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации предлагают представители «Единой России». Инициатива нашла поддержку.

Общество
Возможность повышения пенсий до 25 тысяч рассматривают в Госдуме
16.08.2018
Возможность повышения пенсий до 25 тысяч рассматривают в Госдуме
Общество
Глава ПФР Магнитогорска оплачивала из денег фонда работу няни для внука
01.08.2018
Глава ПФР Магнитогорска оплачивала из денег фонда работу няни для внука
Общество
Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске
28.07.2018
Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске
Общество
Президент рационально объяснил причины изменения пенсионного законодательства
24.07.2018
Президент рационально объяснил причины изменения пенсионного законодательства
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Ремонтник скончался от удара кабиной лифта
сегодня в 14:33
Ремонтник скончался от удара кабиной лифта
Общество
Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 14:04
Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
Происшествия
Волонтеры просят помочь с распространением ориентировок на пропавшую 13-летнюю девочку
сегодня в 13:43
Волонтеры просят помочь с распространением ориентировок на пропавшую 13-летнюю девочку
Общество
Дополнительный отпуск и скидки в аптеках хотят ввести для россиян старшего возраста
сегодня в 12:39
Дополнительный отпуск и скидки в аптеках хотят ввести для россиян старшего возраста
Общество
Школа с рухнувшей стеной не должна сорвать учебный процесс в Златоусте
сегодня в 12:34
Школа с рухнувшей стеной не должна сорвать учебный процесс в Златоусте
Общество
Россиянам намерены сохранить досрочный выход на пенсию
сегодня в 12:23
Россиянам намерены сохранить досрочный выход на пенсию
Спорт
Мемориал Ивана Ромазана покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»
сегодня в 12:16
Мемориал Ивана Ромазана покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»
Общество
Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР
сегодня в 11:56
Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6