/ Конфискованные у коррупционеров миллиарды готовы отправить в ПФР

В России хотят сохранить государственные пенсии.

Повышение пенсионного возраста не приведет к уменьшению пенсий или отказу от государственных выплат. Об этом заявляют представители «Единой России». Напротив, лидирующая партия выступает за сохранение госпенсии и рост уровня жизни пенсионеров. Ведь изначально именно для этого затевались изменения пенсионного законодательства.

Это не вопрос для обсуждения, не вопрос для дискуссии. Это обязанность государства, которая гарантирована Конституцией Российской Федерации. А рост размеров пенсий должен стать одной из ключевых, магистральных, контрольных задач нашей партии. — цитирует РБК секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Что касается заявлений о дефиците пенсионной системы, его предложили восполнить за счет изъятых у коррупционеров денег. Все конфискованные финансы можно просто перечислить в пенсионный фонд, тем самым восполняя его.

Генсовет решил обратиться к председателю партии «Единая Россия», председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением о нормативном закреплении направления в доход бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации средств, вырученных от реализации имущества, конфискованного в соответствии со вступившими в законную силу приговорами суда по преступлениям коррупционной направленности, а также конфискованных денежных средств. — говорится в документе, опубликованном партией.

Кроме того, отменить пенсионные льготы для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации предлагают представители «Единой России». Инициатива нашла поддержку.