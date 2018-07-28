/ Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске

Участниками акции стало всего 340 человек.

Жители Челябинска высказали свое мнение об изменениях в пенсионном законодательстве. Очередной сход состоялся сегодня, 28 июля, в сквере возле дворца культуры имени Колющенко. Именно эта площадка была согласована в городской мэрии.

Участниками открытого мероприятия стало 340 человек. Среди них — представители партий, общественных объединений и жители Челябинска. Многих остановила жаркая погода.

Отметим, что подобные мероприятия состоялись в других южноуральских городах. К митингам присоединились в Магнитогорске, Троицке, Снежинске, Коркино, Карталах, Катав-Ивановске, Верхнеуральске и Миньяре.