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/ Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске

Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске

Участниками акции стало всего 340 человек.
сегодня в 15:34
  |  Общество

Жители Челябинска высказали свое мнение об изменениях в пенсионном законодательстве. Очередной сход состоялся сегодня, 28 июля, в сквере возле дворца культуры имени Колющенко. Именно эта площадка была согласована в городской мэрии.

Участниками открытого мероприятия стало 340 человек. Среди них — представители партий, общественных объединений и жители Челябинска. Многих остановила жаркая погода.

Отметим, что подобные мероприятия состоялись в других южноуральских городах. К митингам присоединились в Магнитогорске, Троицке, Снежинске, Коркино, Карталах, Катав-Ивановске, Верхнеуральске и Миньяре.

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