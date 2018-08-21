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Россиянам намерены сохранить досрочный выход на пенсию

Продолжается прием изменений в пенсионный законопроект от регионов.
сегодня в 12:23
  |  Общество

С изменением пенсионного законодательства, которое сейчас рассматривают в Госдуме, может измениться и стаж для досрочного выхода на пенсию. В нынешнем проекте закона предлагают отпускать на пенсию женщин, проработавших 40 лет, и мужчин, чей рабочий стаж превысил 45 лет. Но, соотнеся примерный возраст выхода россиян на работу и количество необходимых лет, депутаты заметили: ни о каком досрочном выходе речь здесь не идет. Пункт закона предложили сменить.

Если люди даже в 20−21 начинают работать и 45 лет проработают, это уже будет не досрочный возраст. Поэтому участники обсуждения просят снизить эту цифру хотя бы на три года — до 37 лет и 42 соответственно. — цитирует РИА Новости замруководителя фракции «Единой России» в Думе Ставропольского края Валентину Муравьеву.

Все поправки в документ принимаются до 24 сентября. Их рассмотрят во втором и третьем чтениях, чтобы привести законопроект об изменениях пенсионного законодательства в вид, устраивающий каждого россиянина.

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