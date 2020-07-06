Из-за дорожных работ частично перекроют движение транспорта в Челябинске

Водителей просят учитывать работы при построении маршрута.

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Автомобильные дороги Челябинска вновь приводят в порядок. С начала сезона специалисты трудятся над состоянием дорожной сети в городе. Сегодня, 6 июля, проводятся работы, которые могут повлечь частичное перекрытие движения транспорта. Все работы проходят в рамках реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Работы по демонтажу бортового камня будут вестись по Сулимова, от Курчатова до Доватора. Такие же работы проведут по улице Мира, от Сталеваров до Шоссе металлургов. На Новороссийской также будет идти монтаж бортового камня и поднятие колодцев, а также укладка дорожного покрытия. Бортовые камни будут уложены на Чистопольской и Артиллерийской. На Третьего Интернационала ночью нанесут разметку. На Молодогвардейцев, от Братьев Кашириных до проспекта Победы, будут вестись работы по фрезерованию покрытия», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Водителей, планировавших проезд по данным улицам, просят учитывать дорожные работы при построении маршрута.