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Систему раздельного сбора отходов успешно внедрили в Троицком районе

Практика сортировки мусора внедрена в поселке Нижняя Санарка.
сегодня в 15:52
  |  Общество

В небольшом поселке Нижняя Санарка Троицкого района уже ввели систему раздельного сбора мусора. Для этого жителям понадобилось лишь несколько пустых бочек и энтузиазм одного из чиновников.

Уже третий год жители поселка держат в своих домах по четыре мусорных пакета. Для бумаги, пластика, стекла и органических отходов. И если раньше мусор приходилось вывозить самостоятельно на местную свалку, то теперь его складывают в специальные цветные контейнеры, установленные возле домов. На каждом — пометка, нарисованная от руки.

Как рассказал депутат Нижнесанарского сельского поселения Руслан Елюбаев, перейти на новую систему обращения с отходами предложили местные старожилы. Пенсионерам было попросту некомфортно с мусором.

Не у каждого была возможность вывозить на свалку. Стали просить меня. После месяца работы, посоветовались с главой и решили поставить контейнеры. — рассказал депутат Нижнесанарского сельского поселения Руслан Елюбаев.

На поселок в 2.5 тысячи человек закупили 200 контейнеров. Их в Челябинске приобрел сам депутат. За вывоз мусора жители платят по 50 рублей в месяц со двора. Затем содержимое сдается в Троицк, на переработку. Но самое оригинальное применение нашли для органических отходов. Их складируют неподалеку от поселка, смешивают с соломой и черноземом. Получившийся компост жители могут бесплатно забрать себе в качестве удобрения.

Система работала в Нижней Санарке два года. С приходом регоператора она может изменится, однако, как отметил директор Центра коммунального сервиса Алексей Бубнов, ломать то, к чему привыкли жители поселка, никто не собирается. Боле того, вместо старых баков обещают установить современные мусорные контейнеры, а их обслуживанием будут заниматься профессионалы на специальной технике.

Полный сюжет о том, какую систему обращения с мусором внедрили в маленьком поселке Челябинской области смотрите в программе «Итоги. Время новостей» в субботу и воскресенье, в 21:30 на телеканале ОТВ.

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Комментарии

Настя
16:10, 02.03.2019
Хорошее дело придумали! И экологическая обстановка улучшится, и вторсырье - тоже нужная вещь.

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