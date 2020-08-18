Подпольное казино прикрыли на Кирова в Челябинске

Заведение прикрывалось вывеской интернет-кафе.

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Челябинские полицейские закрыли нелегальное казино на Кирова. Игорное заведение расположилось в подвале дома одной из главных улиц города под вывеской интернет-кафе. Его выявили оперативники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Калининский».



«В данном заведении ранее судимый местный житель, 1983 года рождения, организовал и осуществлял незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием компьютерного оборудования и сети Интернет. Сотрудниками полиции мужчина задержан, изъято 19 системных блоков, а также различная оргтехника»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

По материалам, собранным полицейскими, в следственном отделе по Калининскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Незаконные организация и проведение азартных игр» УК РФ. По нему челябинец может получить до 2 лет лишения свободы. В его отношении избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.