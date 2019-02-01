/ Узнать об опасности родинок приглашают челябинцев

Лекция об онкологии пройдет в следующую пятницу.

В Челябинской публичной библиотеке расскажут о профилактике онкозаболеваний. Жители города узнают, что нужно сделать, чтобы защитить себя от страшного недуга. Партнером проекта выступает Челябинский областной центр медицинской профилактики.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 208 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 7.9%, составив 472,3 случаев на 100 тысяч населения. Врачи объясняют темпы роста онкозаболеваниями повышением внимания специалистов к раннему выявлению злокачественных новообразований, в том числе при похождении профосмотров и диспансеризации.

Кроме того, участники мероприятия смогут пройти онлайн-тест по онконастроженности на сайте стоп-рак.рф. Как отметила заместитель главного врача Челябинского онкодиспансера Алла Доможирова, анкетирование начали использовать еще с 2005 года, но теперь он доступен и в онлайне.

Заболеваемость онкологией, увы, не снижается. Это наша плата за цивилизацию. Поэтому многое зависит от своевременной диагностики. Теперь тест доступен в онлайн-режиме — пройти его может любой человек, в любое время, с любого устройства, имеющего доступ к сети. Это может существенно расширить охват и привлечь к анкетированию ту часть населения, которое, к сожалению, нечасто посещает врачей и проходит обследования. — подчеркнула разработчик анкеты, заместитель главного врача Челябинского онкодиспансера Алла Доможирова.

Однако организаторы отмечают, что результат анкеты не является диагнозом, но является сигналом к обследованию.

Лекция «Онкология не приговор: способы ранней диагностики рака и факторы, способствующие возникновению заболевания» пройдет в следующую пятницу, 8 февраля, в 18:00. Отметим, что помимо лекции у посетителей будет возможность обсудить интересующие вопросы со специалистами Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.