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/ Онкологической поликлинике Челябинска исполнился год

Онкологической поликлинике Челябинска исполнился год

Новый корпус учреждения возвели в 2017 году.
сегодня в 16:22
  |  Общество

Сегодня, 7 ноября, новому зданию Челябинского онкологического диспансера исполнился год. О преимуществах нового комплекса медучреждения рассказала и заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Ворошина. В новом корпусе упростили как работу врачей, так и условия ожидания пациентов.

На сегодня у нас две отдельные регистратуры — для жителей Челябинска и для пациентов из области. Есть теплый переход, который соединяет нас с основным зданием и всеми хирургическими отделениями, это тоже плюс для пациентов. Усилилась диагностическая база именно в самом здании, на базе диагностического отделения. На сегодня у нас работают: маммограф, цифровой рентгенаппарат — пациентам уже не надо переходить в другое здание. Также у нас работают два аппарата УЗИ, здесь же проводится биопсия опухолевых образований. Плюс, усилен офтальмологический парк, здесь же проводят эндоскопические исследования. Практически весь диагностический комплекс проводится здесь. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель врача по поликлинической работе Наталья Ворошина.

Кроме того, о том, как прошел первый юбилей главного онкологического центра региона, рассказал член-корреспондент РАМН, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Главный врач Челябинского окружного клинического диспансера, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин.

Время на освоение практически не было затрачено, мы начали работать, что называется, «с колес», заранее подготовились, переехали из старого здания, которому исполняется 71 год. Строилось оно, как рабочее общежитие, со всеми условиями, никто не думал, что там будет крупная поликлиника. Там мы перешагнули рубеж в 500 посещений. Сейчас у нас норма — 650 человек, а за все время работы мы приняли 150 тысяч пациентов. Здесь же внедрены новые технологические комплексы, и представить себе, как мы работали без поликлиники, сейчас невозможно. Она позволила, во-первых, наладить маршрутизацию пациентов, во-вторых, организовать планирование в нашем учреждении. Мы идем к тому, что онкологический больной будет получать адекватное, грамотное и профессиональное лечение именно на уровне областных специалистов. — сказал Андрей Важенин.

Отметим, совсем недавно Андрей Важенин удостоился награды от президента России. Владимир Путин наградил специалиста государственной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Напомним, новое здание начали строить в 2015 году по поручению Бориса Дубровского. В поликлинике установили новейшее оборудование, на закупку которого потратили 200 миллионов рублей.

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