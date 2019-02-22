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/ Поддержка молодежных инициатив является приоритетной задачей для России

Поддержка молодежных инициатив является приоритетной задачей для России

Эту задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Путин.
сегодня в 15:55
  |  Общество

В своем Послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что необходимо поддерживать молодежные инициативы. Обращаясь к школьникам, студентам и специалистам, глава государства подчеркнул, что они обязательно должны воспользоваться возможностями, которые им предоставляет государство.

Я, вообще, хочу обратить внимание молодежи: ваш талант, энергия, креативные способности — в числе самых сильных конкурентных преимуществ в России. Мы это понимаем и очень ценим. И чтобы каждый молодой человек (студент, школьник) мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», «Лидеры России» и многие другие. Хочу подчеркнуть: всё это — обращаюсь опять к молодым людям — создается для того, чтобы вы использовали эти возможности. И призываю вас активно и смело пользоваться этим, дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье, своей стране. — отметил Владимир Путин.

Президент также отметил важность кадрового резерва, получения опыта молодыми специалистами и трудоустройство талантливых представителей молодежи. На Южном Урале уже давно реализуются программы, позволяющие молодым людям развивать лидерские и профессиональные навыки.

В Челябинской области уже несколько лет активно развивается молодежная политика, ежегодно реализуются системные программы по повышению лидерских и профессиональных навыков. В регионе мы также продолжим создавать условия для самореализации молодежи. В конце прошлого года мы открыли «Кванториумы» в Челябинске и Магнитогорске. Третий откроется в этом году в Миассе. Их задача — готовить молодые кадры, знакомить с азами технического творчества и конструирования, прививать любовь к инженерным специальностям. Детский технопарк — самая эффективная инвестиция в человека. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Платформа «Проектный лекторий», реализованная на Южном Урале, позволяет молодежи обучаться социальному проектированию. Там же молодые люди могут обучиться правилам получения грантов на реализацию идей. В 2018 году у южноуральцев 74 индивидуальные победы, 6 грантов — у вузов региона, и 35 — у общественных движений.

Также в области функционирует региональный проект «Академия лидерства». В рамках которого в муниципалитеты выезжают специалисты, презентующие возможности, существующие в регионе. Для молодых людей проводят мастер-классы по ораторскому искусству и работе в команде. Здесь существует система наставничества и прохождения практики в учреждениях и компаниях.

В Челябинской области с 2017 года проводится грантовый конкурс «Студенческая инициатива». Авторы лучших конкурсных проектов защищают свои презентации и получают сертификат на финансовую поддержку. В 2018 году победил 81 человек, общая сумма грантов для них — 2,7 миллиона рублей.

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Комментарии

Карим
16:14, 22.02.2019
Молодежь-наше будущее)Могу сказать одно , что поддержка финансовая им необходима так и как и одобрение администрации , если речь заходит о каких то мероприятий))

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