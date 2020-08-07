Движение будет ограничено на шести улицах Челябинска

На этих участках будут вестись дорожные работы.

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В Челябинске продолжаются дорожные работы. Сегодня, 7 августа, в городе продолжат укладывать асфальт, наносить новую разметку и понтировать тротуары для пешеходов. Все это может создать некоторые трудности в связи с ограничением в движении транспорта. Мэрия опубликовала список участков, которые водителям следует объезжать в эту пятницу.

«Улица Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов.

Улица Новороссийская — устройство асфальтобетонного покрытия.

Улица Артиллерийская — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь).

Улица Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь).

Улица Молодогвардейцев- устройство асфальтобетонного покрытия.

Улица Жукова — демонтаж бортового камня с вывозом, демонтаж тротуара, монтаж бордюров», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.