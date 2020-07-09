Первого сентября проведут традиционные линейки в школах

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Послушать 00:00

Традиционные линейки все же пройдут 1 сентября в российских школах. Министерство просвещения одобрило их проведение, но с максимальным соблюдением всех мер предосторожности.

«Понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся», — рассказал в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Кравцов.

На данный момент о порядке проведения подобных мероприятий не сообщается.

Напомним, ранее министр просвещения сообщал, что в будущем учебном году школьники могут остаться без линеек. При этом провести их планировалось в другом формате. Также говорилось о возможных проверках знаний, полученных учениками во время дистанционного обучения.