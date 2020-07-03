Южноуральские выпускники сдали первый ЕГЭ

Расписание составили так, чтобы проверить организацию на немногочисленном экзамене.

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В Челябинской области, как и во всей Российской Федерации, сегодня, 3 июля 2020 года, выпускники школ начали сдавать Единый государственный экзамен. В 60 школах региона сегодня проходят экзамены по литературе, географии и информатике.

«Сегодня начинается ЕГЭ по всей России. Сдаем географию, литературу и информатику. Эти предметы обычно выбирает небольшое количество учеников, поэтому их поставили первыми, чтобы попробовать систему проведения экзамена в новых условиях. С осени все организаторы экзамена проходят повышение квалификации, обучение. Но полноценных тренировок с детьми в этом году не было», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ начальник управления образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Сдавать экзамены южноуральские школьники будут в 85 школах региона. Каждое образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием: системами видеонаблюдения, возможность передавать данные по зашифрованным каналам связи.

Свою работу начал контакт-центр компании «Ростелеком», обеспечивающий поддержку для наблюдателей ЕГЭ. Практически все операторы центра работают дистанционно.

«Режим удаленной работы никак не влияет на эффективность и качество работы специалистов контакт-центра. Сотрудники находятся на связи круглосуточно и всегда готовы помочь в решении вопросов, которые могут поступить из любой точки России. С момента старта очного этапа ЕГЭ нам звонят аккредитованные пользователи портала, которым мы помогаем оперативно решить не только организационные, но и технические вопросы», — сообщает региональный директор «Ростелеком Контакт-центра» на Урале Екатерина Белоярова.

Всего в 2020 году Единый государственный экзамен будут сдавать 16320 выпускников.