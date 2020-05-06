Распоряжение подписано: в Челябинской области вводится масочный режим

Пока мера носит рекомендательный характер.

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С 6 мая в Челябинской области введен масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Гражданам в период с 6 по 11 мая включительно в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования», — сказано в распоряжении главы региона.

Защитные маски рекомендуют носить в любых учреждениях, продолжающих свою работу, в общественном транспорте, магазинах и аптеках, а также других местах массового скопления людей.

Для обеспечения жителей масками всем аптечным организациям предписано обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в точках продажи. За этим будут следить органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области. Также УФАС будет осуществлять мониторинг изменения розничных цен на защитные медицинские маски.

Напомним, что ранее в регион поступил аппарат, подаренный области РМК, который может производить около пяти миллионов масок в месяц. Также в аптеках разрешено продавать многоразовые тканевые маски.

На сегодняшний день, 6 мая, в Челябинской области подтверждено 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечилось на данный момент 124 человека, 8 умерли.