Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности

Все введённые ранее ограничения сохраняются.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности. Соответствующий документ появился на сайте регионального правительства.

«Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 „О введении режима повышенной готовности“ следующие изменения: слова „по 31 мая 2020 года“ заменить словами „по 14 июня 2020 года“»,— говорится в документе.

Таким образом, до 14 июня приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и других местах отдыха. Образовательные организации продолжают работать в дистанционном режиме. Рестораны, кафе и другие предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки. А также продолжает действовать масочный режим.

По-прежнему разрешено заниматься спортом на улице и гулять в составе одной семьи либо до двух человек одновременно.

Кроме того, глава Челябинской области распорядился перенести даты заключения браков на более поздний срок, то есть после 14 июня 2020 года, если это возможно. Если же нет, то проводить регистрацию разрешено только в присутствии двух лиц, вступающих в брак, не допуская приглашённых.

Напомним, в последние несколько дней в Челябинской области зафиксирован всплеск заболевания коронавирусной инфекцией. В Минздраве это связывают с тем, что большинство южноуральцев не соблюдали режим самоизоляции во время майских праздников.