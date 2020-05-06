Эксперт рассказала, как и зачем носить медицинскую маску

Правила ношения одноразовых и многоразовых СИЗ схожи.

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Медицинские маски в условиях пандемии коронавируса необходимо носить в местах массового скопления людей. Только так можно защитить себя от инфекции. При этом данное средство индивидуальной защиты предупреждает попадание частиц вируса в дыхательные пути. Об этом сегодня, 6 мая, корреспонденту медиахолдинга ОТВ рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ Людмила Ратникова.



При этом маска нужна не только больным, но и здоровым людям. Всё дело в участившихся случаях бессимптомного течения инфекции. Кроме того, есть риск, что человек не знает о своём заболевании и не носит маску. Именно поэтому она может сберечь здорового человека от попадания вируса, считает эксперт.

«Маска защищает нас от тех, кто болеет, может наши дыхательные пути защитить. Кроме того, она защищает других людей от нас, если мы болеем респираторной инфекцией. Сейчас много бессимптомных случаев заболевания, вирус может выделяться от большого количества людей во внешнюю среду, поэтому маска не помешает. Все правила, которые сейчас есть, в современных условиях должны быть как азбука»,— заявила «Первому областному» заведующая кафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ Людмила Ратникова.

Рассказал эксперт и о том, как именно носить медицинские маски. По словам Людмилы Ратниковой, не имеет значения многоразовый или одноразовый СИЗ носит человек, поскольку срок работы — всё те же два часа.

«Считается, что маска защищает в течение двух часов, дальше маску надо менять. Многоразовые маски тоже можно носить в течение двух часов беспрепятственно, а дальше их надо поменять, выстирать, прогладить и снова надевать. То есть, многоразовых масок должно быть несколько у человека»,— разъяснила эксперт.

Напомним, начиная со среды, 6 мая, в Челябинской области действует масочный режим. До 11 числа он носит рекомендательный характер. Это значит, что в местах массового скопления людей, маску нужно будет носить обязательно. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Алексеем Текслером. С 12 мая режим станет обязательным.