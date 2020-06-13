Получать выплаты и пособия россияне будут без предоставления справок

Об этом распорядился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Россияне смогут получать пособия и выплаты без предоставления справок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для получения социальной поддержки гражданам не придётся собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия»,— сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.

То есть теперь всей необходимой информацией о положенных определённому человеку выплатах госорганы будут обмениваться между собой.

При этом распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой будут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра, ФНС и некоторых других.

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, данным распоряжением была решена задача сделать получение социальной помощи простым и доступным, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным.