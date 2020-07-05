Двух южноуральцев удалили с ЕГЭ в первый экзаменационный день

Выпускники нарушили правила сдачи экзамена.

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3 июля в Челябинской области прошёл первый Единый государственный экзамен сразу по трём предметам: информатике, географии и литературе. Более 3 тысяч южноуральцев разместили в 60 пунктах, размещённых на базе школ, с соблюдением всех санитарных мер. Но не только об эпидемиологической безопасности заботились организаторы: с экзаменов из-за нарушений были удалены два участника. По каким причинам, рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

«В первый день проведения экзаменов были удалены два участника. Через систему онлайн-наблюдения был замечен телефон у участника в Нагайбакском районе. Второй случай произошел в Магнитогорске — у одного сдающего членами ГЭК были обнаружены справочные материалы»,— сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Также он напомнил, что во время ЕГЭ запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы, а также любые средства связи.

Отметим, согласно правилам, в этом году нарушители уже не смогут сдать экзамен по тому предмету, во время сдачи которого они нарушили правила. Ждать придётся до следующего года.

Напомним, следующий экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. С полным расписанием ЕГЭ можно ознакомиться здесь.