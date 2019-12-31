График работы маршрутных такси в новогодние праздники

Какие изменения произойдут в период зимних каникул.

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Сегодня 31 декабря все маршрутные такси работают в стандартном режиме. Частные перевозчики прекратят возить пассажиров с 22 часов.

В первый день нового года тоже можно спокойно передвигаться по городу на маршрутке, увеличится лишь время ожидания. Транспорт, следующий маршрутами № 10 «ЧМК — ЮурГУ», № 19 «Приборостроителей — Чистопольская», № 39 «ЧТЗ — Чичерина», № 53 «Кардиоцентр — Новосинеглазово», № 54 «ТК Диско — Скульптора Головницкого», № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», № 78 «Мамина — Академика Королёва», № 86 «Мехколонна — Шершни — Мехколонна», № 91 «ТК Молния — Салавата Юлаева», № 104 «Бейвеля — пос. АМЗ» с 6:00 до 8:00 утра будет курсировать с интервалом в 25-30 минут, с 8:00 часов в 20-25 минут, с 12:00 дня разрыв между рейсами сократится до 10-15 минут.

С 10:00 часов и каждые 20 минут будут ездить № 14 «Мамина — пос. АМЗ» и № 36 «Федоровка — Железнодорожный вокзал». По вопросам работы транспорта можно позвонить диспетчеру: 8-900-020-46-20.

С 6:30 до 19:00 с периодичностью в 20-25 минут будет работать маршрут № 11 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», телефон диспетчера: 8-904-805-11-41, 8-902-891-14-1.

Каждые 15 минут с 7:00 до 21:00 часа движение по городу обеспечит маршрут № 49 «ЧВВАКУШ — Солнечный берег», телефон для справок: 8-950-724-13-31.

С таким же интервалом с 7:30 до 19:00 поедет № 56 «Железнодорожный вокзал — Чичерина» и № 96 «Железнодорожный вокзал — Профессора Благих», интересующую информацию можно получить по телефонам: 8-904-805-11-41, 8-902-891-14-11.

С 9:00 часов через каждые 10-15 минут будут отправляться маршруты № 22 «Скульптора Полковницкого — Училище, телефон диспетчера: 236-0-236. С этой же периодичностью с 9:00 до 20:00 работают № 35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и № 40 «пос. АМЗ — Университетская набережная», телефон для справок: 8-909-081-97-41.

В 10:00 утра начнется движение № 12 «Профессора Благих — ЧТЗ» и № 32 «Солнечный берег — Мамина» каждые 15 минут, дежурный телефон: 236-0-236.

По такому же графику поедет № 50 «Мамина — Петра Столыпина», информация здесь: 725-77-68; 725-77-89.

С 10:00 утра с интервалом движения 20 — 25 минут выйдет на рейс № 20 «Мехколонна — Доватора», диспетчер: 236-0-236; и № 47 «Сергея Герасимова — ЧМК», диспетчер: 236-32-76, 248-10-48.

2 января с 6:30 до 19:00 через 20-25 минут будет отправляться маршрут № 11 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», телефоны для справок: 8-904-805-11-41, 8-902-891-14-11.

№ 49 «ЧВВАКУШ — Солнечный берег» начнет работу с 7:00 часов с периодичностью в 15 минут до 21:00, диспетчер: 8-950-724-13-31.

С 7:30 до 19:00 каждые 15 минут поедут № 56 «Железнодорожный вокзал — Чичерина» и № 96 «Железнодорожный вокзал — Профессора Благих», телефоны: 8-904-805-11-41, 8-902-891-14-11.

В 8:00 начнут движение № 22 «Скульптора Полковницкого — Училище» и № 20 «Мехколонна — Доватора», каждые 10-15 минут, справки здесь: 236-0-236.

С 9:00 до 20:00 с интервалом движения 10-15 минут отправится № 35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и № 40 «пос. АМЗ — Университетская набережная», телефон: 8-909-081-97-41.

В 8:00 отправится в рейс № 12 «Профессора Благих — ЧТЗ» и № 32 «Солнечный берег — Мамина», движение каждые 10-15 минут, диспетчер: 236-0-236. Также поедут № 14 «Мамина — пос. АМЗ» и № 36 «Федоровка — Железнодорожный вокзал», справки: 8-900-020-46-20.

Информацию о работе маршрутов № 3 «ТРК „Алмаз“ — ЧВВАКУШ», № 17 «Поселок АМЗ — Профессора Благих» и № 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская» можно получить у диспетчера: 218-19-19.

С графиком работы маршрутов № 24 «ЧМК — Академика Королёва», № 62 «Мехколонна — Автоцентр», № 66 «Училище — станция Шершни» и № 85 «Мамина — посёлок Новосинеглазово», вас ознакомит диспетчер: 248-43-20.

На маршруты, что не были перечислены выше, в утренние часы 1 января будут выходить до 30% автобусов частных перевозчиков и до 50% после 10:00.

Ранним утром 2 января на линию выйдут до 50% автобусов частных перевозчиков и до 70% после 8:00.

С 3 января на линию отправится уже 80-90% подвижного состава.