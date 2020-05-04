Аукцион на проведение орнитологического исследования объявил челябинский аэропорт

Начальная стоимость составляет полмиллиона рублей.

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Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова объявил аукцион на проведение экологического орнитологического исследования. Это необходимо для того, чтобы улучшить систему орнитологической защиты пространства в районе аэродрома и избежать нанесения урона авиакомпаниям, а также обеспечить безопасность пассажиров от возможных столкновений с птицами.

Так, согласно техническому заданию, размещённому на сайте Единой информационной системы закупок, подрядчику необходимо будет выявить и детально обследовать потенциально опасные объекты, которые способствуют концентрации птиц на приаэродромной территории, среди которых фермы, зернохранилища, очистные сооружения, водоёмы, свалки и другие места.

«Необходимо установить периоды и места сезонных скоплений птиц, маршруты, высоты, интенсивность, а также составить карты-схемы сезонных и суточных миграций птиц в районе аэродрома»,— говорится в задании.

Минимальная стоимость контракта составляет 500 тысяч рублей, заявки принимаются до 21 мая 2020 года.

Отметим, аэропорт «Челябинск» постоянно работает над улучшением защиты воздушного пространства и в период миграции перелётных птиц — весной и осенью — находится в режиме повышенной готовности.