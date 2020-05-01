Аэропорт «Челябинск» признан одним из самых удобных в России

Рейтинг составило издание Forbes.

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Челябинский аэропорт занял 13 место в рейтинге Forbes «20 самых удобных аэропортов России», обогнав такие аэропорты, как Внуково, Сочи, Казань и другие. В Forbes рассказали, по каким критериями оценивали участников.

Изначально в исследование включили 35 российских аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год. Затем начали оценивать их работу по 6 категориям, среди которых транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа и международные награды. Затем баллы суммировали, и в итоге в рейтинг включили 20 аэропортов, набравших наибольшее количество баллов.

Челябинский аэропорт, через который в 2019 году прошли почти 1,7 миллиона пассажиров, получил оценку в 50,9 балла и занял 13 место.

«В новом терминале аэропорта установлена историческая экспозиция, посвященная жизни и работе создателя ядерного щита России Игоря Курчатова. Его именем был назван челябинский аэропорт в середине 2019 года. С осени прошлого года работает новый терминал внутренних рейсов. Его площадь составляет 16 500 квадратных метров, а пропускная способность — 900 пассажиров в час. Теперь терминал соответствует всем современным стандартам»,— говорится на сайте Forbes.

На сегодняшний день в аэропорту идут работы по модернизации и расширению международного сектора.

В тройку лидеров вошли Шереметьево, Красноярск и Домодедово. Замкнул двадцатку аэропорт Жуковский, расположенный в Москве.