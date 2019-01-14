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/ Фотовыставка в честь 85-летия Челябинской области откроется в Театре оперы и балета

Фотовыставка в честь 85-летия Челябинской области откроется в Театре оперы и балета

На снимках запечатлены самые значимые события истории региона.
сегодня в 08:00
  |  Культура

Выставка «Серебряные страницы истории Челябинской области», посвященная 85-летнему юбилею Южного Урала откроется в Театре оперы и балета имени Глинки. Автором проекта является заслуженный работник культуры РФ, член союза фотохудожников России Владимир Богдановский.

За эти годы мы пережили множество событий: радостных и горестных, героических и будничных. За каждым событием — конкретные имена и биографии нескольких поколений южноуральцев. Строители Магнитки и основатели первых колхозов, фронтовики и труженики тыла, освоители целины и создатели ядерного щита Родины, наши современники перестроечной эпохи и созидатели новой России — всем нашлось почетное место на стендах юбилейной фотовыставки. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

На обозрение будут представлены две сотник фотографий из фондов Государственного исторического музея Южного Урала. На них запечатлены самые значимые события в истории области, а также люди — рабочие, ученые, деятели культуры и политики. Выставка «Серебряные страницы истории Челябинской области» начнет свою работу 17 января.

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