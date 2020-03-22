Распаковываем чемоданы: опубликован список «закрытых» для авиасообщения стран

Росавиация прекращает в них полёты с 23 марта.

Из-за с распространением коронавируса в мире, Правительство Российской федерации приняло решение временно ограничить пассажирские авиаперевозки в ряд стран, где была зарегистрирована вспышка новой инфекции. Поручение было подписано 20 марта.

Так ограничения коснутся полетов в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели).

«Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией доставлено почти 20 тысяч человек, из них 4,5 тысячи — иностранцы», — сообщили в Росавиации.

Чартерные самолеты продолжат выполнять рейсы в указанные государства, чтобы вернуть на Родину российских туристов (до полного вывоза указанных граждан).

Ряд авиаперелетов все же останется доступен. Список с исключениями также был опубликован Росавиацией.

Регулярные рейсы по маршрутам Москва — пункт иностранного государства, указанный ниже и обратно:

Австралия — Сидней

Австрия — Вена

Азербайджан — Баку

Албания — Тирана

Алжир — Алжир

Антигуа и Барбуда — Сент-Джонс

Аргентина- Буэнос-Айрес

Армения — Ереван

Афганистан — Кабул

Багамские острова — Нассау

Бангладеш — Дакка

Барбадос — Бриджтаун

Бахрейн — Манама

Беларусь — Минск

Бельгия — Брюссель

Бенин — Порто-Ново

Болгария — София

Боливия — Ла-Пас

Босния и Герцеговина — Сараево

Бразилия — Рио-де-Жанейро

Бруней — Бандар-Сери-Бегаван

Буркина-Фасо — Уагадугу

Бутан — Тхимпху

Великобритания — Лондон

Венгрия — Будапешт

Венесуэла — Каракас

Вьетнам — Ханой

Габон — Либревиль

Гайана — Джорджтаун

Гамбия — Банжул

Гана — Аккра

Гватемала — Гватемала

Гвинейская республика — Конакри

Германия — Берлин

Гондурас — Тегусигальпа

Греция — Афины

Грузия — Тбилиси

Дания — Копенгаген

Джибути — Джибути

Доминиканская Республика — Пунта-Кана

ДР Конго — Киншаса

Египет — Каир

Замбия — Лусака

Израиль — Тель-Авив

Индия — Нью-Дели

Индонезия — Денпасяар

Иордания — Амман

Ирак — Багдад

Иран — Тегеран

Ирландия — Дублин

Исландия — Рейкьявик

Испания — Мадрид

Италия — Рим

Казахстан — Алма-Ата

Камбоджа — Пномпень

Камерун — Яунде

Канада — Торонто

Катар — Доха

Кения — Найроби

Кипр — Ларнака

Киргизия — Бишкек

Китай — Пекин

Колумбия — Богота

Коста-Рика — Сан-Хосе

Кот-д’Ивуар — Ямусукро

Куба — Гавана

Кувейт — Эль-Кувейт

Латвия — Рига

Либерия — Монровия

Ливан — Бейрут

Литва — Вильнюс

Лихтенштейн — Вадуц

Люксембург — Люксембург

Маврикий — Порт-Луи

Мавритания — Нуакшот

Малайзия — Куала-Лумпур

Мальдивы — Мале

Мальта — Валлет та Мексика — Канкун

Молдавия — Кишинёв

Монако — Монако

Монголия — Улан-Батор

Марокко — Касабланка

Намибия — Виндхук

Непал — Катманду

Нигерия — Абуджа

Нидерланды — Амстердам

Никарагуа — Манагуа

Новая Зеландия — Веллингтон

Норвегия — Осло

ОАЭ — Дубай

Оман — Маскат

Пакистан — Карачи

Палестина — Рамалла

Панама — Панама-Сити

Парагвай — Асунсьон

Перу — Лима

Польша — Варшава

Португалия — Лиссабон

Республика Конго — Браззавиль

Республика Корея — Сеул

Руанда — Кигали

Румыния — Бухарест

Сальвадор — Сан-Сальвадор

Сан-Марино — Сан-Марино

Саудовская Аравия — Джедда

Северная Македония — Скопье

Сейшельские острова — Виктория

Сенегал — Дакар

Сент-Винсент и гренадины — Кингстаун

Сент-Люсия — Кастри

Сербия — Белград

Сингапур — Сингапур

Словакия — Братислава

Словения — Любляна

Сомали — Могадишо

Судан — Хартум

Суринам — Парамарибо

США — Нью-Йорк

Таиланд — Бангкок

Танзания — Додома

Того — Ломе

Тринидад и Тобаго — Порт-оф-Спейн

Тунис — Энеида

Турция — Стамбул

Узбекистан — Ташкент

Уругвай — Монтевидео

Филиппины — Манила

Финляндия — Хельсинки

Франция — Париж

Хорватия — Загреб

ЦАР — Банги

Черногория — Подгорица

Чехия — Прага

Чили — Сантьяго

Швейцария — Женева

Швеция — Стокгольм

Шри-Ланка — Коломбо

Эквадор — Кито

Экваториальная Гвинея — Малабо

Эсватини — Мбабане

Эстония — Таллин

Эфиопия — Аддис-Абеба

ЮАР — Йоханнесбург

Ямайка — Кингстон

Япония — Токио