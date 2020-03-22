Из-за с распространением коронавируса в мире, Правительство Российской федерации приняло решение временно ограничить пассажирские авиаперевозки в ряд стран, где была зарегистрирована вспышка новой инфекции. Поручение было подписано 20 марта.
Так ограничения коснутся полетов в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели).
«Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией доставлено почти 20 тысяч человек, из них 4,5 тысячи — иностранцы», — сообщили в Росавиации.
Чартерные самолеты продолжат выполнять рейсы в указанные государства, чтобы вернуть на Родину российских туристов (до полного вывоза указанных граждан).
Ряд авиаперелетов все же останется доступен. Список с исключениями также был опубликован Росавиацией.
Регулярные рейсы по маршрутам Москва — пункт иностранного государства, указанный ниже и обратно:
Австралия — Сидней
Австрия — Вена
Азербайджан — Баку
Албания — Тирана
Алжир — Алжир
Антигуа и Барбуда — Сент-Джонс
Аргентина- Буэнос-Айрес
Армения — Ереван
Афганистан — Кабул
Багамские острова — Нассау
Бангладеш — Дакка
Барбадос — Бриджтаун
Бахрейн — Манама
Беларусь — Минск
Бельгия — Брюссель
Бенин — Порто-Ново
Болгария — София
Боливия — Ла-Пас
Босния и Герцеговина — Сараево
Бразилия — Рио-де-Жанейро
Бруней — Бандар-Сери-Бегаван
Буркина-Фасо — Уагадугу
Бутан — Тхимпху
Великобритания — Лондон
Венгрия — Будапешт
Венесуэла — Каракас
Вьетнам — Ханой
Габон — Либревиль
Гайана — Джорджтаун
Гамбия — Банжул
Гана — Аккра
Гватемала — Гватемала
Гвинейская республика — Конакри
Германия — Берлин
Гондурас — Тегусигальпа
Греция — Афины
Грузия — Тбилиси
Дания — Копенгаген
Джибути — Джибути
Доминиканская Республика — Пунта-Кана
ДР Конго — Киншаса
Египет — Каир
Замбия — Лусака
Израиль — Тель-Авив
Индия — Нью-Дели
Индонезия — Денпасяар
Иордания — Амман
Ирак — Багдад
Иран — Тегеран
Ирландия — Дублин
Исландия — Рейкьявик
Испания — Мадрид
Италия — Рим
Казахстан — Алма-Ата
Камбоджа — Пномпень
Камерун — Яунде
Канада — Торонто
Катар — Доха
Кения — Найроби
Кипр — Ларнака
Киргизия — Бишкек
Китай — Пекин
Колумбия — Богота
Коста-Рика — Сан-Хосе
Кот-д’Ивуар — Ямусукро
Куба — Гавана
Кувейт — Эль-Кувейт
Латвия — Рига
Либерия — Монровия
Ливан — Бейрут
Литва — Вильнюс
Лихтенштейн — Вадуц
Люксембург — Люксембург
Маврикий — Порт-Луи
Мавритания — Нуакшот
Малайзия — Куала-Лумпур
Мальдивы — Мале
Мальта — Валлет та Мексика — Канкун
Молдавия — Кишинёв
Монако — Монако
Монголия — Улан-Батор
Марокко — Касабланка
Намибия — Виндхук
Непал — Катманду
Нигерия — Абуджа
Нидерланды — Амстердам
Никарагуа — Манагуа
Новая Зеландия — Веллингтон
Норвегия — Осло
ОАЭ — Дубай
Оман — Маскат
Пакистан — Карачи
Палестина — Рамалла
Панама — Панама-Сити
Парагвай — Асунсьон
Перу — Лима
Польша — Варшава
Португалия — Лиссабон
Республика Конго — Браззавиль
Республика Корея — Сеул
Руанда — Кигали
Румыния — Бухарест
Сальвадор — Сан-Сальвадор
Сан-Марино — Сан-Марино
Саудовская Аравия — Джедда
Северная Македония — Скопье
Сейшельские острова — Виктория
Сенегал — Дакар
Сент-Винсент и гренадины — Кингстаун
Сент-Люсия — Кастри
Сербия — Белград
Сингапур — Сингапур
Словакия — Братислава
Словения — Любляна
Сомали — Могадишо
Судан — Хартум
Суринам — Парамарибо
США — Нью-Йорк
Таиланд — Бангкок
Танзания — Додома
Того — Ломе
Тринидад и Тобаго — Порт-оф-Спейн
Тунис — Энеида
Турция — Стамбул
Узбекистан — Ташкент
Уругвай — Монтевидео
Филиппины — Манила
Финляндия — Хельсинки
Франция — Париж
Хорватия — Загреб
ЦАР — Банги
Черногория — Подгорица
Чехия — Прага
Чили — Сантьяго
Швейцария — Женева
Швеция — Стокгольм
Шри-Ланка — Коломбо
Эквадор — Кито
Экваториальная Гвинея — Малабо
Эсватини — Мбабане
Эстония — Таллин
Эфиопия — Аддис-Абеба
ЮАР — Йоханнесбург
Ямайка — Кингстон
Япония — Токио