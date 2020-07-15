Эксперт рассказала о ценах и об условиях отдыха в Турции для россиян

Курортная страна сообщила о возобновлении авиасообщений с Россией.

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Российские туристы смогут улететь на отдых в Турцию уже с сегодняшнего дня, 15 июля. Минтранс курортной страны сообщил о достижении договоренностей с РФ о возобновлении авиасообщения. Об этом рассказал ряд турецких информационных агентств. Также факт подтвердил и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

«Мы договорились начать полеты с Россией с этого дня»,— цитирует сайт tourdom Адиля Караисмаилоглу, ссылаясь на местные СМИ.

Однако Минтранс РФ и Росавиция пока никак не комментирует слова турецких коллег. Меж тем, по предварительным данным, отправиться на отдых за границу можно будет уже в самое ближайшее время. Как сообщила сайту «Первый областной» директор турагентства «Гризли» Ксения Жижилева, один из крупнейших туроператоров анонсировал полёты в Турцию уже с 25 июля.

«Мы ожидаем старт полётной программы чартерами для туристов именно с 25 июля, но пока точно неизвестно, но продажи открыты именно с этой даты. Надеюсь, что так и будет, потому что все уже ждут открытия границ и возможности отдохнуть на курортах Турции»,— сказала Ксения Жижилева.

Эксперт утверждает, что спрос на полёты за границу будет высоким. Об этом говорит усталость людей от карантинных мер, а также переполненность российских курортов. По словам Ксении Жижилевой, на некоторые из них сейчас попросту не попасть из-за нехватки мест. При этом сейчас цены на полёт в Турцию установлены на уровне раннего бронирования начала года.

«Если будет высокий спрос, то и цена будет расти. Если ориентироваться на стоимость, которая выставлена на чартерах с 25 июля примерная стоимость на человека — от 40 тысяч. Это минимальная цена с традиционным для Турции „всё включено“»,— добавила Ксения Жижилева.

Предварительно, для того, чтобы попасть в Турцию будет необходим отрицательный тест на коронавирус, однако эта мера сейчас находится на стадии обсуждения. Большинство же отелей уже прошли сертификацию и готовы принимать туристов по всем современным требованиям безопасности, уверяет эксперт.

«Они полностью готовы к приёму туристов, будут также выдавать одноразовые перчатки, маски, если это необходимо, также в отеле постоянно измеряется температура постояльцев. К моменту, как полетят наши туристы, это будет отлаженная система, потому что с 1 июля Турция уже принимает гостей. В последнюю неделю там отдохнуло 1500 граждан Украины, они уже на себе ощутили все нюансы пандемии. По комментариям нет какого-либо дискомфорта, всё достаточно лаконично»,— добавила Ксения Жижилева.

Напомним, правительство России приостановило международные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19 с 27 марта. В начале июля запрет был продлен до 1 августа, но уже 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова объявила начало переговоров по снятию ограничений.