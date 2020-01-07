Превышение концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска не выявлено

Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

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С 5 по 7 января в Челябинске были объявлены неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим, в приземленных слоях атмосферы наблюдалось накопление загрязняющих веществ.

Роспотребнадзор выполнил лабораторные исследования атмосферного воздуха на стационарном посту в самом центре города, на улице Елькина, по определению концентраций шести загрязняющих веществ: взвешенных веществ, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака и сероводорода. О результатах они поделились сегодня, 7 января.

«По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха на территории города Челябинска превышение гигиенических нормативов по всем исследуемым веществам не регистрировалось», — сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Ефремов.

Режим НМУ продлится в Челябинске до 19:00 сегодняшнего дня.