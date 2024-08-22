Рашид Исмаилов возглавил общественно-экспертный совет по нацпроекту «Экологическое благополучие»

Члены совета займутся сопровождением федеральных проектов

Председателем общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экологическое благополучие» стал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Совет займется экспертным сопровождением федеральных проектов, которые входят в национальный проект „Экологическое благополучие“», — отмечают в Российском экологическом обществе.

Напомним, в новый национальный проект «Экологическое благополучие» вошли шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России», «Сохранение лесов» и «Сохранение биоразнообразия».