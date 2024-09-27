Рашид Исмаилов: «Экологический прогресс Южного Урала — не остановить»

В Челябинске обсудили промежуточные итоги нацпроекта «Экология»

Челябинск и Магнитогорск представляют Южный Урал в числе 12 городов страны в проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Каждый квартал эксперты координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области обсуждают реализацию проекта. Председатель совета Рашид Исмаилов оценил работу участников процесса. Подробности — в материале.

Экспертный совет сегодня работал на производственной площадке завода «Техно». Завод представил свои наработки в сфере улучшения экологической ситуации. К примеру, здесь даже пустили в оборот микроорганизмы, которые очищают техническую воду. После экскурсии по производственным площадям состоялось заседание совета.





В нем приняли участие по ВКС 44 предприятия, а также очно представители крупных челябинских промышленных производств. В экосовете большинство из них работают в рамках соглашений с региональным правительством по внедрению дополнительных обязательств по модернизации производства для улучшения экологической ситуации. В работе совета принял участие и вице-губернатор Сергей Козлов. Он отметил, что по Челябинску комплексный план содержит 65 мероприятий, которые выполняют 9 промышленных предприятий.

«Мы ежеквартально рассматриваем ход этих работ. На сегодняшний день выполнено 40 мероприятий комплексного плана. И сейчас Росприроднадзор проводит оценку реального сокращения выбросов в результате этих уже законченных мероприятий», — отметил Сергей Козлов.

Среди таких мер он отметил рекультивацию челябинской городской свалки, перевод угольных котельных на газ, модернизацию производства на «Мечеле», реконструкцию очистных сооружений в Металлургическом районе города. В Магнитогорске продолжается рекультивация старейшего мусорного полигона, предприятия ММК обновляют производства для уменьшения выбросов в атмосферу. Также одной из значимых мер для региона стало обновление общественного транспорта и перевод его на газомоторное топливо.

«В первую очередь надо подчеркнуть внимание губернатора к этим проектам. Работа продолжается над тем, чтобы чистый воздух в Челябинске становился лучше. Город Магнитогорск пока не вышел на окончательные показатели федерального проекта. Скорее всего, добьется сокращения выбросов более чем на 20% в следующем году», — пояснил вице-губернатор.

Председатель Российского экологического общества, руководитель координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов подчеркнул важность участия региона в проекте «Чистый воздух».





«Налицо экологический прогресс Южного Урала, он существенно изменился, и его не остановить. Пять лет, это как раз тот период руководства Алексея Текслера, мы наблюдаем, что экологическая политика Южного Урала изменила кардинальную ситуацию в корпоративном секторе. Корпорации, акционеры, топ-менеджеры начали по-другому думать, по-другому мыслить. Контроль появился, и в том числе и жесткий контроль государства, и контроль общественников — это тоже очень важно. И появилось такое понятие, как имидж, репутация, репутация бизнесмена, репутация акционера, экологическая репутация предприятия», — отметил Рашид Исмаилов.

Он добавил, что в Челябинске сконцентрирована экологическая экспертиза и успешные проекты. К примеру, именно в Челябинске сегодня предложено сформировать методику, критерии и показатели проверок предприятий, которые работают в городах-участниках проекта «Чистый воздух». Также в Челябинске поднимаются вопросы по ужесточению требований к предприятиям во время неблагоприятных метеоусловий. Наработки экспертов совета, научного сообщества и надзорных органов могут перерасти в методику работы от проектного офиса «Чистый воздух».