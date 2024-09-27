На производстве челябинского завода «Техно» внедряют эксперимент с микроорганизмами

Для поглощения вредных веществ здесь подселили специальные деструкторы

Челябинский «Завод ТЕХНО» стал площадкой для обсуждения программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Эксперты координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области и представители промышленных предприятий оценили мероприятия завода в этом направлении. Директор предприятия рассказал и об экспериментах. Вместе с рабочей группой удивлялись и журналисты.





«Завод ТЕХНО», как и десятки промобъектов в регионе, подключился к соглашениям с правительством области по улучшению экологической ситуации. В соглашениях прописали комплексный план, который вводит дополнительные обязательства для производственников.

«На сегодняшний день мы выполнили семь мероприятий, предусмотренных комплексным планом. Завершение восьмого ожидается до конца года. Среди решенных задач — внедрение абсорбционно-биохимической технологии (АБХУ)*, установка современных систем фильтрации, модернизация и ремонт очистного оборудования, в том числе системы дожига газов на 3 линии», — отметил директор завода Александр Прокопьев.



В 2024 году заводу удалось снизить выбросы в воздух на 92,4 тонны. А за все время проекта — на 750,7 тонны. При этом, доля выбросов предприятия от их общего объема в Челябинске составляет всего 0,2%.

«За 5 лет затраты ТЕХНОНИКОЛЬ на экологические проекты составили почти 300 миллионов рублей», — добавил он.

В 2025 году предприятие увеличит степень очистки газов производства. Среди мер — устройство биореактора с микроорганизмами, поглощающими вредные вещества в существующем производственном оборудовании. Оборудование, где происходят естественные процессы в сложной технологической цепочке, уже установлено на второй линии. Теперь биореактор с микроорганизмами оснастят и на третьей линии производства.

Принцип работы следующий: в технической воде растворены органические вещества, которыми могут питаться микроорганизмы-деструкторы. Эта вода от процесса производства поступает в специальные резервуары, там очищается деструкторами и вновь циркулирует на производстве.





Общие инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ в эти проекты оцениваются более чем 200 миллионов рублей. Эффективность установки уже подтверждена лабораторными испытаниями.