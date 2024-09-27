Челябинский «Завод ТЕХНО» стал площадкой для обсуждения программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Эксперты координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области и представители промышленных предприятий оценили мероприятия завода в этом направлении. Директор предприятия рассказал и об экспериментах. Вместе с рабочей группой удивлялись и журналисты.
«Завод ТЕХНО», как и десятки промобъектов в регионе, подключился к соглашениям с правительством области по улучшению экологической ситуации. В соглашениях прописали комплексный план, который вводит дополнительные обязательства для производственников.
«На сегодняшний день мы выполнили семь мероприятий, предусмотренных комплексным планом. Завершение восьмого ожидается до конца года. Среди решенных задач — внедрение абсорбционно-биохимической технологии (АБХУ)*, установка современных систем фильтрации, модернизация и ремонт очистного оборудования, в том числе системы дожига газов на 3 линии», — отметил директор завода Александр Прокопьев.
В 2024 году заводу удалось снизить выбросы в воздух на 92,4 тонны. А за все время проекта — на 750,7 тонны. При этом, доля выбросов предприятия от их общего объема в Челябинске составляет всего 0,2%.
«За 5 лет затраты ТЕХНОНИКОЛЬ на экологические проекты составили почти 300 миллионов рублей», — добавил он.
В 2025 году предприятие увеличит степень очистки газов производства. Среди мер — устройство биореактора с микроорганизмами, поглощающими вредные вещества в существующем производственном оборудовании. Оборудование, где происходят естественные процессы в сложной технологической цепочке, уже установлено на второй линии. Теперь биореактор с микроорганизмами оснастят и на третьей линии производства.
Принцип работы следующий: в технической воде растворены органические вещества, которыми могут питаться микроорганизмы-деструкторы. Эта вода от процесса производства поступает в специальные резервуары, там очищается деструкторами и вновь циркулирует на производстве.
Общие инвестиции ТЕХНОНИКОЛЬ в эти проекты оцениваются более чем 200 миллионов рублей. Эффективность установки уже подтверждена лабораторными испытаниями.