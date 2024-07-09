Алексей Текслер провел встречу с молодыми промышленниками Челябинской области

Региональное отделение клуба объединяет 18 компаний

На выставке «Иннопром» губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с Клубом молодых промышленников Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер рассказал молодым руководителям, что перед властью и промышленностью региона стоит одна и та же задача — решать кадровые вопросы. Эта проблема вплотную связана с темой образования и роботизации производств.

«В этом вопросе мы сегодня лидеры, и не только благодаря открытию „Завода роботов“. В этом году мы открываем факультет робототехники в ЮУрГУ. А плюс развиваем направление в рамках СПО. Готовим не только инженеров, но и интеграторов. Будем и дальше совместно это направление развивать», — заявил губернатор.

Алексей Текслер отметил роль предприятий в проекте «Профессионалитет» и в организации работы лабораторий нового кампуса мирового уровня в Челябинске. Сегодня наш регион остается лидером по количеству кластеров, созданных в рамках проекта «Профессионалитет».

«Наша задача — готовить молодежь, чтобы она оставалась в регионе. А мы в свою очередь будем и дальше поддерживать промышленность на региональном уровне и максимально способствовать участию наших предприятий в федеральных программах», — добавил губернатор.

Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев выразил благодарность за поддержку резидентов Клуба.

«В челябинском отделении сейчас состоят 18 руководителей компаний. Отмечу, что все они пользуются мерами поддержки», — заметил Антон Ковалев.

Так, завод СТИ получил федеральный льготный заем под 3% годовых на оборотные средства, а ООО «Альянс» — льготный заем в Сбербанке. Также СТИ совместно с ЮУрГУ получили финансирование по линии Министерства образования и науки РФ на создание молодежной лаборатории.

В Челябинской области каждый год растет число проектов, которые финансируются региональной властью. НПП «Инно-ТЕХ» с индийской компанией Cross World Imports & Exports при поддержке правительства Челябинской области подписали соглашение по поставке в Индию малогабаритных станков с ЧПУ. ООО «Сеамарк» получило земельный участок без торгов для реализации инвестпроекта по программе импортозамещения. А большая часть вопросов, которые обсуждались на совещании в прошлом году, решены положительно с участием региональных властей.